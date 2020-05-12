Якутского шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу. Перед этим его пытались забрать в ковид-обсерватор

В Якутске задержан шаман Александр Габышев, его увезли в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, около двух десятков сотрудников ОМОНа «штурмовали дом». Они не предоставили никаких документов, объясняющих свои действия. Вместе с Габышевым были задержаны двое его сторонников.

Перед этим, пишет «МБХ медиа», к Габышеву несколько раз приходили люди, которые хотели забрать материал для теста на коронавирус, а другие неизвестные пытались поместить Габышева в обсерватор.

Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», стал известен, когда весной 2019 года начал пеший поход из Якутска в Москву, чтобы «изгнать» Владимира Путина. Против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к экстремизму, но обвинение ему так и не было предъявлено.

В декабре 2019 года Габышев объявил о второй попытке похода — но почти сразу его повторно задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции. Третью попытку шаман планировал на март 2020 года.