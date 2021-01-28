Якутского шамана Александра Габышева вернули в больницу из-за «категорического отказа лечиться»

Жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя «шаманом-воином», повторно госпитализировали в психоневрологический диспансер из-за отказа проходить курс лечения. Об этом сообщается на сайте медицинского заведения.

О задержании и принудительной госпитализации Габышева стало известно 27 января. По данным «Правозащиты Открытки», в его доме взломали двери, а при обыске изъяли личные вещи. Позже в СК начали доследственную проверку о применении насилия к представителям власти во время обыска.

В больнице пояснили, что Габышев с июля по декабрь 2020 года находился под «активным диспансерным наблюдением»: он отмечался у врача и принимал лекарства.

«Но в середине декабря он пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет, что категорически отказывается лечиться. Ему был назначен очередной прием в поликлинике в январе. В назначенное время он не явился в поликлинику», — рассказали в диспансере.

Врачи безуспешно пытались связаться с Габышевым и после этого обратились за помощью к полиции. В настоящее время пациент находится в больнице под наблюдением врачей, добавили в диспансере.

Александр Габышев весной 2019 года пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Он был задержан по дороге. Его отправили на психиатрическую экспертизу и завели на него несколько дел.

В декабре 2019 года Габышев объявил о второй попытке похода — но его почти сразу снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.

Третью попытку Габышев планировал сначала на март, а потом на лето 2020 года. Он хотел отправиться в поход на лошадях. В мае 2020-го его поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.

В январе 2021 года Габышев объявлял, что в марте отправится на коне в новый поход на Москву.