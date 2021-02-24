Илья Яшин анонсировал акцию памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин объявил о проведении акции памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Яшин предлагает в годовщину гибели политика прийти на Большой Москворецкий мост и возложить цветы.

«Это мемориальное мероприятие, но не митинг и не шествие (они сейчас в Москве запрещены из-за антиковидных ограничений). Поэтому от плакатов советуем воздержаться: не надо давать полиции поводы для задержаний», — написал Яшин в фейсбуке. Он также призвал участников акции соблюдать дистанцию и приходить в масках и перчатках.

Помимо Яшина организаторами акции памяти являются председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза, адвокат Вадим Прохоров, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, политик Дмитрий Гудков, член незарегистрированной Либертарианской партии России Сергей Бойко и правозащитник Сергей Давидис.

Последние несколько лет в Москве ежегодно проходили марши памяти Бориса Немцова — первый из них состоялся через несколько дней после убийства политика. В 2021 году из-за пандемии коронавируса организаторы отказались от марша, попросив мэрию не мешать возложению цветов. Как рассказал Яшин «Открытым медиа», в мэрии не возражают против такого формата памятной акции, лишь просят участников соблюдать дистанцию и использовать маски.