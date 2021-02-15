В Москве вместо марша памяти Немцова возложат цветы к месту его гибели

Организаторы ежегодного марша памяти решили не проводить шествие в шестую годовщину убийства политика. При этом они попросили власти Москвы не препятствовать возложению цветов на Большом Москворецком мосту около Кремля, где был застрелен Немцов.

Соответствующее письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина опубликовал в своем телеграм-канале политик Дмитрий Гудков.

Нам известно, что в настоящее время в Москве действует указ мэра, который ограничивает проведение публичных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.

В то же время полагаем, что граждане имеют право возложить цветы на Большом Москворецком мосту, где Немцов был застрелен. Предполагается, что основная масса людей будет приходить на мост с 13 до 15 часов 27 февраля 2021 года. Кроме того, в 23:31 на этом же месте будет объявлена минута молчания.

Граждане будут стремиться соблюдать социальную дистанцию, а также планируют использовать медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты от инфекции.

Письмо на имя мэра помимо Гудкова подписали политики, журналисты и правозащитники Сергей Бойко, Сергей Давидис, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Муратов, Вадим Прохоров, Николай Рыбаков, Илья Яшин.

По сведениям «Открытых медиа», представители партии «Парнас», участвующие в оргкомитете марша Немцова, тем не менее намерены «подать заявку на шествие, получить отказ и перенести марш на постковидный период».