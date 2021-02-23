«Левада-центр»: за два года аудитория TikTok в России выросла в семь раз. Соцсеть стала популярнее Facebook

Социальные сети стали вторым по популярности источником информации среди россиян. Новости оттуда узнают 42% опрошенных, следует из результатов , проведенного социологами в конце января — начале февраля. Результаты опроса поступили в редакцию «Медузы».

Выше показатели только у телевидения (по ТВ новости узнают 64%), чуть ниже — у интернет-изданий (39%). Еще 16% респондентов узнают новости от друзей и знакомых.

За последние несколько лет число россиян, которые ежедневно пользуются социальными сетями, выросло с 37% в 2017 году до 57% в 2021 году. За тот же период число тех, кто не пользуется соцсетями вовсе, сократилось с 41% до 26%.

Самой популярной соцсетью остается «ВКонтакте», которой пользуются 43% респондентов. В пятерку лидеров также входят YouTube (35%), Instagram и «Одноклассники» (по 31%), а также TikTok (14%). Следом идут Facebook (9%), «Мой мир@Mail.ru» (4%) и Twitter (3%).

За два года TikTok увеличил количество посетителей в России в семь раз — в марте 2019 года только 2% респондентов говорили, что пользуются этой соцсетью.

А также напомним Можно ли верить данным соцопросов?