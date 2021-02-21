Главреда Esquire Сергея Минаева забанили в Clubhouse

Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева забанили в голосовой соцсети Clubhouse после того, как 20 февраля он принял участие в дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм».

Эту беседу модерировал телеведущий Павел Осовцов. Помимо Минаева, в «комнате» общались журналист Михаил Барышников, блогер и диджей Ксения Дукалис, телеведущая Мария Командная, автор телеграм-канала о феминизме Лиза Лазерсон и другие.

Как утверждает Минаев в своем телеграм-канале, его забанили «после коллективного стукачества феминисток».

Вместе с Минаевым были также забанены аккаунты Михаила Барышникова и Павла Осовцова. Они не могут создавать в Clubhouse собственные «комнаты» для общения, пишет Esquire.

Сейчас аккаунт Минаева в Clubhouse доступен, на него подписаны более 92 тысяч подписчиков.

Ранее в Clubhouse из-за жалоб пользователей банили телеведущего Владимира Соловьева. Роскомнадзор направлял в адрес соцсети письмо с требованием восстановить его аккаунт.