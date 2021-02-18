В тюменской колонии сняли на видео заключенного в мешке с пакетом на голове. ФСИН назвала это розыгрышем

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области назвало розыгрышем видеоролик из исправительной колонии № 1 в Тюмени, на котором заснят заключенный, сидящий в мешке с пакетом на голове.

«Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля», — заявили в ведомстве.

Видео, которое, как утверждается, было снято в ИК-1 в феврале, ранее обнародовало издание 72.ru. На нем виден человек в мешке с пакетом на голове. Закадровые голоса, обильно матерясь, говорят: «Подожди, давай над [неразборчиво] приколемся», «Давай вот такое тело, вот в такие мешки будем вас упаковывать», «Неблагодарные, вот так будете жить, все здесь, в мешке». В это время человек в мешке несколько раз произносит «Не надо», а потом слышна фраза «Я задыхаюсь».

После появления видео члены общественной наблюдательной комиссии Тюменской области провели проверку в колонии и заявили, что не получили никаких жалоб от заключенных. «Мужчин осмотрел медик, никаких повреждений на них не зафиксировано. У осужденных также изъят сотовый телефон, который находился у них незаконно», — рассказала председатель ОНК Елена Морозова.