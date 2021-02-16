Суд над Навальным по делу о «клевете на ветерана» перенесли на 20 февраля. На этот же день назначили апелляцию на решение суда, отправившего его в колонию

Мировой судья судебного участка № 321 Москвы Вера Акимова, рассматривающая дело Алексея Навального о «клевете на ветерана» Игната Артеменко, сообщила, что процесс продолжится в 14:00 20 февраля. Об этом из Бабушкинского районного суда Москвы, где проходило третье заседание по делу, сообщает корреспондент «Медузы».

На 10:00 20 февраля намечено еще одно заседание суда с участием Алексея Навального и его адвокатов — в этот день Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Как будут перевозить Навального между судами, пока неизвестно. Пресс-служба Мосгорсуда пообещала уточнить порядок работы позднее.

16 февраля прокурор по делу о «клевете на ветерана» попросила суд приговорить Алексея Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей. Защита политика попросила его оправдать.

2 февраля Симоновский суд Москвы по представлению ФСИН отменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и заменил его на реальный в колонии общего режима. Из трех лет и шести месяцев вычли десять месяцев, которые политик провел под домашним арестом в ходе следствия. Таким образом, Навальный проведет в заключении два года и восемь месяцев.

В отношении Алексея Навального также расследуют уголовное дело о хищении более 356 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований. Статья, по которой возбудили дело, предусматривает до десяти лет лишения свободы.