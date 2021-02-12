Апелляцию на решение о замене Навальному условного срока на реальный рассмотрят 20 февраля

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Симоновского районного суда о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» 20 февраля.

Рассмотрение жалобы назначено на 10 утра по московскому времени.

Симоновский суд вынес решение о замене Навальному условного срока на реальный 2 февраля. Суд согласился с позицией ФСИН, которая считала, что Навальный уклонялся от контроля исполнительной инспекции, когда находился в Германии. Если решение не будет изменено, Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев.

Претензии у ФСИН возникли в конце декабря — за день до окончания условного срока Навального. Политик находился в Германии с августа; туда его доставили для лечения после отравления «Новичком». Защита настаивала, что политик сообщал о своем местонахождении.

Навальный был задержан 17 января прямо в аэропорту Шереметьево, когда прилетел из Германии.