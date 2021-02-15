Сторонники Навального оценили количество участников акции «Любовь сильнее страха» в десятки тысяч человек

В акции с фонариками «Любовь сильнее страха» 14 февраля приняли участие десятки тысяч человек. Такую оценку дал директор Иван Жданов в эфире «Дождя».

По словам Жданова, в боте в телеграме, куда организаторы просили присылать фотографии и видео, набралось около 10 тысяч сообщений. Еще 11 тысяч фото появились в инстаграме, а 37 тысяч — в твиттере с хештегом #любовьсильнеестраха.

Конечно, это так себе ориентир, понятно, что не все, кто выходил, постили себе в ленту… Поэтому, конечно, мы можем судить о десятках тысяч участников, но сколько конкретно, отследить очень сложно.