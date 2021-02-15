Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

Ura.ru: Вчера в России состоялась акция сторонников Навального с фонариками. В Москве небольшие группы активистов были замечены не только во дворах, но и на Манежной площади и у памятника Пушкину. При этом полицейские никого задерживать не стали. Как в Кремле оценивают действия правоохранительных органов? Почему сейчас обошлось без жестких мер?

Дмитрий Песков: Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка. Это первое. Что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон. Вчера все было спокойно.

«Комсомольская правда»: Почему акция с фонариками не получилась массовой? И почему, на ваш взгляд, несмотря на выход, как бы аншлаговый, художественного фильма про так называемый дворец Путина, рейтинг президента не снизился?

Дмитрий Песков: Что касается этого рейтингового фильма, который вы упомянули, собственно, фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся и объявился, и про то, что там в этом доме происходит, информация появилась из первых уст, что называется. И о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено. И соответственно стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем. В целом, конечно, подавляющему большинству людей это абсолютно ясно. И, конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия его работе, он все-таки зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях.

А что касается всех этих акций, фонариков и так далее, еще раз повторяю, движению никто не мешал, никто особо не собирался, поэтому не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками. Прекрасно. Может быть, кто-то влюбленный. Кто-то, может быть, против чего-то протестовал. Кто-то просто за компанию, не понимая, зачем нужно фонарик зажигать. Но главное, не нарушали закон. Поэтому все было спокойно. А почему их было не три, а два человека, это не ко мне вопрос.