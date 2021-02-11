Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский заявил, что не видит предпосылок для задержания людей, которые вечером 14 февраля собираются выйти во дворы домов с фонариками. Об этом Бельский сказал в онлайн-эфире «Фонтанки», его слова приводит «Интерфакс».

Он (человек с фонариком) же не нарушает закон, что ему может за это быть? <…> Проведение флешмоба в той или иной степени интересно. Но мы же с вами понимаем: День влюбленных и акции, которые предлагают люди — попытка достаточно популярный и известный праздник приделать себе. Пускай пробуют. Я не вижу в том, что люди зажигают фонарики, ничего плохого. Другое дело, что кто-то пытается это использовать в своих интересах.

Вице-губернатор добавил, что в Петербурге действуют антикоронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Соратник Алексея Навального, глава его региональных штабов Леонид Волков 9 февраля призвал жителей «больших российских городов» выйти вечером 14 февраля во двор дома, включить фонарик на телефоне и постоять так несколько минут, после чего сделать фотографию с акции и выложить ее в соцсети.

11 февраля Генпрокуратура, МВД и Следственный комитет предупредили об ответственности за незаконные массовые акции, при этом в ведомствах не уточнили, о каких конкретно акциях идет речь.

Также в этот день государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что террористы готовят боевиков для совершения преступлений в разных городах России в местах проведения массовых уличных акций.

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