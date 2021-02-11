ТАСС и РИА Новости: террористы готовят теракты на массовых уличных акциях в России

Лидеры террористической организации , по информации анонимных источников ТАСС и РИА Новости, готовят боевиков для совершения преступлений в разных городах России в местах проведения массовых уличных акций.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что лидеры террористических групп, подконтрольных «Хайят Тахрир аш-Шам», ведут подготовку «наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах». В аналогичных формулировках об этом сообщил источник РИА Новости.

Официально в МВД, ФСБ, Следственном комитете и других органах власти это не комментировали.

23 и 31 января в более чем 100 городах России прошли массовые акции в поддержку политика Алексея Навального. 2 февраля, когда суд отправил Навального в колонию на два года и восемь месяцев, крупные протесты также прошли в Москве и Петербурге. В ходе трех протестных дней задержали не менее 11 тысяч человек. После митингов, по данным МВД, возбудили около 90 уголовных дел.

На 14 февраля запланирована еще одна акция в поддержку Навального. Ее участникам предлагают вечером выйти во двор дома, включить фонарик на телефоне или зажечь свечу, и постоять так несколько минут, после чего сделать фото с акции и выложить в соцсети.

Ранее 11 февраля Генпрокуратура, МВД и Следственный комитет предупредили об ответственности за незаконные митинги, не указывая, о каких конкретно акциях идет речь.