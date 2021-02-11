Генпрокуратура РФ заявила, что призывы и участие в массовых акциях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, незаконны.

«Предупреждаем, что размещение в сети „Интернет“ призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (массовые беспорядки)», — цитирует «Интерфакс» заявление Генпрокуратуры.

Генпрокуратура, говорится в заявлении, «считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона».

Аналогичное предостережение выпустили Следственный комитет РФ и МВД.

В заявлениях Генпрокуратуры, МВД и СК не указывается о призывах на какую именно акцию идет речь. При этом СК упоминает «несанкционированные акции, состоявшиеся в этом году», а МВД говорит о 90 уголовных делах, возбужденных после них. В январе-феврале массовые акции, после которых были возбуждены уголовные дела, проводились в поддержку Алексея Навального.

сторонники Навального планируют провести новую акцию в его поддержку.

Алексея Навального 17 января задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после покушения. 2 февраля суд по представлению ФСИН заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд решил, что Навальный отправится в колонию на 2 года и 8 месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля после оглашения решения суда прошли акции в поддержку Навального. На акциях были задержаны не менее 11 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. 5 февраля глава избирательных штабов Навального Леонид Волков объявил, что следующие акции в поддержку политика пройдут весной и летом, но через несколько дней после этого рассказал о планах провести акцию с фонариками.