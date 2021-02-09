Руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал протестную акцию в новом формате, которая пройдет 14 февраля.

Участникам из «больших российских городов» нужно будет вечером выйти во двор, включить на телефоне фонарик (или взять свечу, может даже в форме сердечка), постоять так минут 15, сделать фотографию — и выложить в соцсети. «Любовь сильнее страха», — написал Волков у себя в соцсетях.

В ответ все стали шутить, что Волков подсмотрел идею в «Гарри Поттере» — правда, там волшебники вместо фонариков поднимали вверх волшебные палочки.

Только мемы — о том, какими будут протесты 14 февраля

А Кремль что?

Отвечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Пескову уже придумали оправдание для следующих брифингов.

Бонус! Идеи для следующих протестных акций

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