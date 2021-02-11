Путин раскрыл свой прививочный план: он откладывает вакцинацию от ковида из-за прививок от гриппа и пневмококка

Президент России Владимир Путин заявил, что не поставил себе вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции, поскольку у него есть прививочный план, а делать несколько вакцин одновременно нельзя. Об этом он заявил 10 февраля на встрече с руководителями российских СМИ, сообщает «Коммерсант».

По словам Путина, в его прививочный план входят вакцинация от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно посоветоваться с врачами, когда лучше сделать прививку от коронавируса.

Президент допустил, что сделает прививку от коронавируса в конце лета — начале осени, когда ему придется много ездить.

17 декабря 2020 года Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции, что не сделал прививку от коронавируса из-за ограничений по возрасту — в тот момент вакцину могли поставить только людям в возрасте от 18 до 60 лет, а Путину 68 лет. Спустя полторы недели после конференции Минздрав разрешил делать вакцину «Спутник V» людям старше 60 лет.

Согласно результатам опроса , представленным в декабре, больше половины опрошенных россиян (58%) не готовы сделать вакцину от коронавируса. Согласны привиться 38% респондентов. Среди тех, кто не готов делать прививку, 30% решили дождаться окончания испытаний вакцины, 29% опасались побочных эффектов, а 10% — в целом выступали против любых прививок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса, заявил, что не видит никакой связи между доверием россиян к вакцине и тем, что Владимир Путин пока не привился от коронавируса.

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