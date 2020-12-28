То, что президент РФ Владимир Путин пока не прививается от коронавируса, не сказывается на доверии россиян к вакцине, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакой связи мы здесь не усматриваем, — сказал Песков. — После заключения минздрава по одной вакцине последуют другие вакцины, и президент примет решение [о прививке]».

Песков добавил, что в российских регионах вакцинация началась, «во все регионы уже направлены партии вакцины, нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться».

По данным опроса «Левада-центра» российской вакциной «Спутник V» не хотят прививаться 58% россиян. Из тех, кто не готов прививаться, 30% хотят дождаться окончания испытаний вакцины, 29% опасаются побочных эффектов, а 10% — в целом выступают против любых прививок.