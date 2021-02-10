Госдума увеличила штрафы за неповиновение силовикам в четыре раза

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов по статье 19.3 КоАП. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Штраф за неповиновение сотруднику МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО для физических лиц вырос с 500-1000 рублей до 2-4 тысяч рублей. Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток, за неповиновение предусмотрен и новый вид наказания — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Штраф за повторное неповиновение, если оно совершено организатором или участником публичного мероприятия, тоже вырос — с 5 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей. Кроме штрафа и ареста на срок до 30 суток, за это предусмотрели обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Этот же закон ужесточает ответственность за при финансировании массовых акций. Статью 20.2 КоАП дополнили двумя новыми частями, которые предусматривают для физических лиц штраф в 10-20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.

23 и 31 января по всей России прошли акции за освобождение оппозиционера Алексея Навального, которому назначили 2 года и 8 месяцев колонии по делу «Ив Роше». На акциях были задержаны около 10 тысяч человек. В большинстве случаев на них составляли протоколы по статьям 19.3 и 20.2 КоАП.

5 февраля соратник Навального Леонид Волков заявил, что следующие митинги в поддержку политика будут проходить весной и летом. Но через несколько дней команда Навального анонсировала новую акцию 14 февраля, предложив людям постоять во дворах с фонариками в этот день.