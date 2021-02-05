Московские суды арестовали почти тысячу человек из-за акций в поддержку Навального

С 23 января по 2 февраля в суды Москвы поступило 4908 административных дел, связанных с акциями протеста. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

54 дела были заведены по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Все остальные дела — по статье 20.2 КоАП (Нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

Суды Москвы уже успели рассмотреть 2204 административных дела. Из них 35 по статье 19.3 КоАП (30 гражданам назначен арест, пяти — штраф) и 2169 по статье 20.2 КоАП (942 гражданам назначен арест, 1227 — штраф).

Таким образом на данный момент за участие в акциях протеста оштрафованы 1232 человека. Еще 972 человека отправлены под административный арест.

В Санкт-Петербурге суды рассмотрели в общей сложности 1430 дел. В 354 случаях фигурантам дел был назначен арест, 659 человек были оштрафованы.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве и других городах России прошли акции за освобождение Алексея Навального.

Оппозиционер был задержан 17 января после возвращения из Германии. Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Суд назначил ему 2 года и 8 месяцев колонии.