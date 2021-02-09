Соратники Навального анонсировали протестную акцию 14 февраля. Ее участникам предлагают выйти на улицу с фонариками

Обновление: Волков пояснил, как будет выглядеть новый формат акции. Жителям «больших российских городов» предлагается вечером выйти во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Затем сделать фото с акции и выложить в соцсети. «Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят — но, на самом деле, они изменят все», — написал Волков.

Руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники политика планируют провести протестную акцию 14 февраля.

«Это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», — рассказал Волков «МБХ-Медиа».

Акции в поддержку Алексея Навального, которого поместили под стражу после возвращения из Берлина в Москву, прошли во многих городах России 23 и 31 января. На акциях протеста было рекордное число задержанных, возбуждены десятки уголовных дел.

2 февраля, когда суд принял решение о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, сторонники политика устроили акцию в центре Москвы, участников которой также задерживала полиция. Акция также прошла в Санкт-Петербурге. 5 февраля Леонид Волков объявил, что в ближайшее время акций в поддержку Навального не будет. В обращении, опубликованном 8 февраля, Волков также говорил, что в ближайшее время акции протеста не планируются.

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