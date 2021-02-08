Глава избирательных штабов Алексея Навального Леонид Волков записал видеообращение, в котором рассказал о дальнейшей работе ФБК и других проектов, связанных с политиком.
Волков напомнил, что Навальный — политический лидер и основатель, но не занимается непосредственной организационной работой. ФБК и другие связанные с Навальным структуры, заявил Волков, работали и когда политик год был под домашним арестом и даже тогда, когда он был в коме.
«Наш план, — сообщил Волков, — наращивать давление на Путина, как изнутри страны, так и снаружи». «Доверие к нам растет, а к Путину падает», — отметил он.
Основными приоритетами дальнейшей работы Волков назвал развитие проекта «Умное голосование», работу штабов Навального, мирный протест (осенью 2021 года) и введение санкций в отношении приближенных к президенту РФ олигархов.
Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение после покушения. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Политик, решил суд, должен отправиться в колонию на 2 года и 8 месяцев.
23 и 31 января в России прошли акции в поддержку Навального, сопровождавшиеся рекордными задержаниями. Было возбуждено около 50 уголовных дел. 2 февраля после оглашения решения суда по делу Навального в Москве также прошла акция протеста.
5 февраля Леонид Волков объявил, что в ближайшее время акций в поддержку Навального не будет. «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей [Навальный]», — сказал тогда он.