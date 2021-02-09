Кремль заявил, что у него нет планов выплатить гражданам 500 миллиардов рублей перед выборами в Госдуму

Сведения агентства Reuters о том, что власти России планируют выплатить гражданам около 500 миллиардов рублей на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и перед выборами в Госдуму, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первое, такой цели не преследуется. И второе, нету каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время. Вы знаете, что постоянно выделяются дополнительные средства… на врачей, дополнительные средства на детей, и так далее.

По словам Пескова, российские власти и дальше собираются придерживаться принципа точечной помощи самым нуждающимся слоям населения. «Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных, этого нет», — добавил пресс-секретарь президента.

В 2020 году реальные доходы жителей России сократились на 3,5%. Теперь они на 10% отстают от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов.

Рейтинговое агентство Fitch прогнозировало, что протесты в поддержку Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов и усложнить власти задачу получения конституционного большинства на выборах в Госдуму, которые назначены на сентябрь 2021 года.

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