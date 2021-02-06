Fitch: протесты в поддержку Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов

в поддержку оппозиционера Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в России в 2021 году. Об этом, как обратило внимание РБК, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch.

Агентство отметило, что протесты по поводу заключения Навального под стражу оказались «более масштабными, чем раньше», что чревато дальнейшими «волнениями в обществе».

На наш взгляд, это не представляет краткосрочного риска для стабильности правительства, но может усложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму… и привести к некоторой меньшей , чем прогнозировалось. В течение более длительного периода продолжительные протесты могут способствовать подрыву авторитета правительства.

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что это свидетельствует о том, что российская экономика успешно преодолевает последствия пандемии коронавируса.