Реальные доходы россиян сократились на 3,5% в 2020 году. Теперь они на 10% отстают от «докрымского» уровня

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали рост на 0,1%, в 2019 году выросли на 1%.
Как отмечает РБК, по итогам 2020 года реальные доходы отстают на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян должны были снизиться на 3% в 2020 году и настолько же вырасти в 2021-м.
На фоне спада реальных располагаемых доходов численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января — сентября 2020 года достигла 19,6 миллиона человек, или 13,3% от всего населения. Это больше, чем за аналогичный период предыдущего года (19,2 миллиона человек, или 13,1% населения).