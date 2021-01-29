Реальные доходы россиян сократились на 3,5% в 2020 году. Теперь они на 10% отстают от «докрымского» уровня

жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали рост на 0,1%, в 2019 году выросли на 1%.

Как отмечает РБК, по итогам 2020 года реальные доходы отстают на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян должны были снизиться на 3% в 2020 году и настолько же вырасти в 2021-м.