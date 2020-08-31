Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики России после коронавируса

Минэкономразвития подготовило новый прогноз, согласно которому ВВП России по итогам 2020 года сократится лишь на 3,9%, а не на 5%, как ожидалось ранее, пишет «Коммерсант».

В частности, пересмотрены оценки снижения реальных располагаемых доходов — с 3,8% падения в 2020 году в июньской версии прогноза до 3% в августовской, динамики реальных зарплат (рост на 1,5% в новом прогнозе, против падения на 3,9% в предыдущем). Кроме этого, Минэкономики учло более быстрое восстановление экономики в июле—августе.

При этом Минэкономразвития, отмечает издание, с осторожностью оценивает более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в летний период, объясняя его частично отложенным спросом и особенностями внутреннего спроса при закрытых границах.

Макропрогноз Минэкономразвития служит основой для расчета бюджета.

В России с конца марта до 11 мая включительно были объявлены нерабочие дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. В большинстве регионов страны был введен режим повышенной готовности, при котором работали только производители и продавцы товаров первой необходимости. Рестораны и кафе обслуживали только навынос, а непродовольственный ритейл торговал в основном онлайн.