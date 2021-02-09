Хакеры взломали авторов Cyberpunk 2077 и потребовали выкуп. Разработчики заявили, что не ведут переговоров с преступниками

Польская студия CD Projekt RED, разработавшая видеоигры Cyberpunk 2077 и три части «Ведьмака», сообщила в твиттере, что 8 февраля подверглась целенаправленной хакерской атаке.

Неустановленный взломщик получил доступ ко внутренним системам компании и «собрал определенные данные, принадлежащие финансовой группе CD Projekt», сказано в заявлении студии.

Компания также опубликовала записку, которую оставил хакер (или хакеры — автор сообщения представляется во множественном числе). В ней сказано, что в результате взлома злоумышленники получили доступ к исходному коду игр Cyberpunk 2077, «Ведьмак 3» и его неизданной версии для PS5 и Xbox Series S|X, а также карточной игры «Гвинт».

Хакеры пригрозили продать или опубликовать в интернете исходные коды игр и документы компании, «если мы не придем к соглашению». Они дали студии 48 часов.

В CD Projekt RED заявили, что уже защитили свою IT-инфраструктуру и начали восстанавливать данные. По данным компании, взломанные системы не содержали личных данных игроков. Разработчики заявили, что не станут вести переговоры с преступниками и не уступят их требованиям. Студия обратилась в правоохранительные органы.

Cyberpunk 2077 — самая ожидаемая игра 2020 года. После ее выхода 10 декабря игроки столкнулись с многочисленными багами при игре на старых консолях Xbox или PlayStation. Меньше всего проблем возникло с версией игры для ПК.