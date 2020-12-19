Pierre Emmanuel Deletree / Sipa / Scanpix / LETA

17 декабря состоялась закрытая встреча руководства польской студии CD Projekt с сотрудниками, на которой обсуждалась ситуация с Cyberpunk 2077 — самой главной игрой года, вышедшей всего неделей раньше. Об этой встрече узнало агентство Bloomberg. Происходящее в компании, официальный слоган которой «Мы — бунтовщики», бунт больше всего и напоминало, пишут журналисты.

Cyberpunk 2077 анонсировали еще в 2012 году. Ее релиз переносили трижды. После выхода игры за нее засел буквально весь мир — количество одних только предзаказов составило восемь миллионов копий. Но игроки очень быстро обнаружили в Cyberpunk 2077 множество разнообразных багов, прежде всего в графике и анимации: от проваливающихся в асфальт людей до летающих сигарет у курящих героев.

Действительно впечатляет

Весь мир (через боль) играет в Cyberpunk 2077. Там очень много багов — Киану Ривз курит летающую сигарету, повсюду растут крошечные деревья, а люди теряют штаны

Действительно впечатляет

Весь мир (через боль) играет в Cyberpunk 2077. Там очень много багов — Киану Ривз курит летающую сигарету, повсюду растут крошечные деревья, а люди теряют штаны

На встрече руководители компании извинились за провальный релиз игры. В свою очередь сотрудники задали множество «резких вопросов» о репутации CD Projekt, нереалистичных дедлайнах и «невыносимой сверхурочной работе», которая шла месяцы и годы перед выходом Cyberpunk, пишет Bloomberg со ссылкой на двух участников разговора. Издание отмечает, что шестидневные рабочие недели стали почти постоянными и обязательными перед релизом игры.

На вопрос, что будет дальше, топ-менеджеры ответили, что планируют улучшить рабочие практики, не уточнив, однако, как именно. Один из разработчиков поинтересовался, не считает ли руководство CD Projekt лицемерием делать игру о корпоративной эксплуатации, ожидая, что сотрудники компании будут работать сверхурочно. Ответ был «расплывчатым и уклончивым», пишет Bloomberg.

Другой сотрудник спросил, почему в январе руководство утверждало, что «игра готова, и в нее уже можно играть», то есть, сознательно лгало. Он получил ответ, что правление «берет ответственность на себя».

Наконец, топ-менеджеры сообщили, что достигли соглашения с корпорацией Sony, которая производит игровые консоли PlayStation. Но детали этого соглашения никто не уточнил. На следующий день после встречи стало известно, что Sony убрала Cyberpunk 2077 из своего магазина игр PlayStation Store. Те, кто уже купил игру, смогут вернуть деньги. Когда об этом стало известно, акции CD Projekt на Варшавской бирже упали на 12%.

Тем временем в твиттере опубликовали ссылку на генератор извинений «в стиле CD Projekt». Каждый может написать в нем собственный текст, который будет начинаться с обращения «Дорогие игроки».

Пересказал Дмитрий Карцев