Sony убрала из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Это самая ожидаемая игра года, которая вышла всего неделю назад

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) решила отозвать недавно вышедшую игру Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщается на сайте PlayStation.

Те, кто уже купил Cyberpunk 2077 для PlayStation, могут вернуть деньги.

SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store.

Как пишет «Игромания», ссылки на игру в PlayStation Store уже не работают.

Cyberpunk 2077 — видеоигра от польской студии CD Projekt Red, создавшей «Ведьмака». Считалась самой ожидаемой игрой 2020 года.

Релиз Cyberpunk неоднократно откладывался. Она вышла 10 декабря. Многие игроки стали жаловаться, что игра вышла «сырой» и имела множество багов — особенно при прохождении на базовых моделях игровых консолей PS4 и Xbox One.

Через четыре дня после выхода игры Cyberpunk студия CD Projekt Red заявила, что разочарованные игроки могут рассчитывать на возврат средств. Но из-за жесткой политики Sony те, кто купил игру для PlayStation, не могли получить назад свои деньги.