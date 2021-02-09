Администрация сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность введения платных функций, рассказали источники Bloomberg.

Издание составило список функций, которые Twitter может сделать платными, исходя из опросов соцсети и заявлений ее топ-менеджмента:

Отключение рекламы в ленте;

Подписка на ;

Функция «Отменить отправку»;

Подписка на ;

Возможность загружать видео большей длительности или лучшего качества;

Верификация аккаунта для бизнеса;

Подписка на расширенную аналитику;

Возможность выбрать цвет профиля, стикеры и хэштеги.

Как пишет Bloomberg, цель введения платных функций — снизить зависимость Twitter от рекламных доходов.

По словам бывших сотрудников компании, Twitter давно рассматривает возможность ввести платные услуги. В частности, в 2017 году соцсеть проводила опрос по поводу подписки на Tweetdeck, но в итоге тестировать эту функцию не стали.

Ранее от введения подписки Twitter останавливало в том числе то, что соцсети-конкуренты (например, Facebook) подобных шагов не предпринимали, и то, что это стало бы предательством идеи свободного и открытого сервиса, которой придерживается основатель Twitter Джек Дорси.

После штурма здания Конгресса в США 6 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, который на тот момент был президентом страны. Из-за этого соцсеть столкнулась с критикой со стороны политиков, а ее акции подешевели на бирже. Глава Twitter Джек Дорси заявил, что блокировка аккаунта Трампа была правильным решением, хоть и создала опасный прецедент.