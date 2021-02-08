ЕСПЧ обязал Россию допустить медиков и адвокатов к двум авторам чеченского оппозиционного телеграм-канала, силой доставленных в Чечню

Европейский суд по правам человека в срочном порядке обязал Россию допустить независимых медиков, адвокатов и родственников к 20-летнему Салеху Магамадову и 17-летнему Исмаилу Исаеву, которых силой доставили из Нижнего Новгорода в Чечню, где, по заявлению властей, они признались в пособничестве террористам.

В ЕСПЧ посчитали, что существует риск нанесения непоправимого вреда здоровью Магамадова и Исаева, сообщает «Новая газета», ссылаясь на «Российскую ЛГБТ-сеть», которая помогает двум чеченцам.

После того, как Магамадова и Исаева насильно доставили в Чечню, их поместили в изолятор временного содержания Урус-Мартановского района. К ним не пускают адвоката.

Магамадов и Исаев были модераторами оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. В апреле 2020 года их задержали, после чего один из них публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород. О их новом задержании стало известно 4 февраля.

В сентябре 2020 года модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева похитили из Геленджика и вывезли в Чечню, где заставили . В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о похищении Тепсуркаева.