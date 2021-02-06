Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. О встрече сообщила пресс-служба правительства Дубая.

На встрече шейх заявил, что благоприятная для бизнеса среда, созданная в Дубае, позволила развиться множеству технологических стартапов. Дуров подтвердил, что город стал центром для предпринимателей со всего мира.

«Я встретил Павла Дурова — основателя платформы Telegram с рыночной стоимостью более 20 миллиардов долларов и с более чем 570 миллионами пользователей — и узнал от него подробности вдохновляющей истории успеха, рожденной на земле ОАЭ…» — написал шейх в твиттере.

Павел Дуров поселился в Дубае и открыл там офис Telegram в 2017 году. Он объяснял Bloomberg, что выбрал этот город из-за низких налогов. «На налоги может уходить до половины вашего дохода. По сути это значит, что в течение 180 дней в году вы работаете на правительство. Думаю, я способен найти деньгам, которые я зарабатываю, лучшее применение на благо общества», — говорил Дуров.