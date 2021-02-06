Фотограф Дмитрий Марков выставил на благотворительный аукцион снимок, ставший символом преследования Навального и его сторонников

Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион единственный подписанный отпечаток фотографии из ОВД, куда его доставили в день суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом Марков написал в фейсбуке.

Деньги от продажи снимка фотограф обещал перевести организациям «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые занимаются помощью задержанным и помогали в том числе тем, кого задержали на акциях в поддержку Навального.

Аукцион будет продолжаться сутки и закончится 7 февраля в 12:00.

Дмитрий Марков — фотограф-документалист и волонтер. Прежде всего, он известен своими снимками российской провинции.

2 февраля — в день, когда Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — Маркова задержали возле здания суда. По словам фотографа, он приехал туда «как гражданин», чтобы поддержать Навального.

Маркова доставили в ОВД Косино-Ухтомский, где он сделал снимок силовика в амуниции и балаклаве, сидящего под портретом президента России Владимира Путина. Это фото разошлось по соцсетям и СМИ и стало поводом для мемов.