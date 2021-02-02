У Мосгорсуда задержали фотографа Дмитрия Маркова

Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для политика Алексея Навального, задержали фотографа Дмитрия Маркова. Об этом сам Марков сообщил каналу «Дождь».

Как пишет «Медиазона», Марков вышел в эфир «Дождя» из автозака.

«Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу», — сказал фотограф.

По последним данным «ОВД-Инфо», в связи с судом по делу Навального в Москве задержали уже 99 человек.

Дмитрий Марков — фотограф-документалист и волонтер. Прежде всего, он получил известность благодаря своим снимкам российской провинции.