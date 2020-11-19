Фиксики посмотрели интервью Юрия Дудя с фотографом Дмитрием Марковым. И поблагодарили всех, кто занимается волонтерством в домах-интернатах

Юрий Дудь взял интервью у фотографа Дмитрия Маркова, который специализируется на съемке российской провинции. Выпуск получился тяжелым: Марков много рассказывал о своей наркозависимости и волонтерстве в доме-интернате. Интервью при этом снимали в реабилитационном центре.

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Дудь также отправился в интеграционную мастерскую, где работают люди с когнитивными нарушениями из дома-интерната, которому помогал Марков. Там их среди прочего обучают столярному делу. Один из жителей интерната нарисовал на разделочной доске героев мультфильма «Маша и медведь». Дудь увидел это и заявил, что ему все же больше нравятся . Он смотрит их с сыном и «узнает много нового».

Досмотреть интервью с Марковым и сохранить веселое настроение у вас вряд ли получится. Но можно заглянуть в комментарии — и тогда станет немного легче. Ведь Дудя, Маркова и других героев выпуска поддержали сами фиксики! Причем с официального аккаунта. Сперва они поблагодарили Дудя за работу и сказали, что тоже его смотрят.

«На самом деле спасибо большое Диме Маркову и всем, кто занимается тем же, чем он (такие люди и места еще есть, вместе они делают очень важное дело), и всем, кто сейчас об этом задумался», — написали с аккаунта «Фиксиков».

Представители «Маши и медведя», увы, пока молчат. Возможно, обиделись на Дудя или просто не успели досмотреть двухчасовое интервью.