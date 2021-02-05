Марина Литвинович рассказала о бунте арестованных в спецприемнике в Сахарово. Один из заключенных объявил голодовку

Люди, арестованные после протестных акций, устроили бунт в Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве, куда их поместили по решению суда. Об этом вечером 4 февраля сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

До нашего прихода ситуация была очень острой, люди бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали, с людьми поговорили, пошли решать их проблемы, частично решили сразу.

Литвинович сняла на видео спецприемник во время бунта, на записи можно услышать, как люди стучат по металлическим поверхностям.

Внимание. На записи громкие звуки.

Всего в спецприемнике, по словам Литвинович, находятся более 800 человек. У всех людей, которых она видела (примерно две трети заключенных), есть спальное место, матрас, подушка и одеяло. Член ОНК отметила, что в Сахарово много проблем, но «они потихоньку решаются».

Арестованные бунтовали в том числе 3 февраля, рассказал редактор The Insider Олег Пшеничный, которого отправили под административный арест после акции 31 января. Он утверждает, что в тот день заключенные кричали, требуя выдать вещи и телефоны, а также скандировали «Путин — *****!» Пшеничный рассказал, что заключенным, которых доставили в спецприемник в ночь на 2 февраля, только спустя сутки выдали зубные щетки, а на третий день — полотенца и телефоны.

«ОВД-Инфо» сообщило в ночь на 5 февраля, что один из арестованных Евгений Минник объявил голодовку в центре в Сахарово, протестуя против плохих условий содержания. Его друг рассказал, что Миннику два дня не давали воды, кормили едой плохого качества, не давали связаться с близкими.

Административно арестованных стали отправлять в центр в Сахарово после того, как в спецприемниках в Москве закончились места. Помимо Сахарово, людей везут в спецприемник в подмосковном Егорьевске, расположенном почти в 140 километрах от Москвы. По данным «ОВД-Инфо», в Егорьевске, как и в Сахарово, автозаки с арестованными по несколько часов стоят в очереди, ожидая оформления, при этом людям не позволяют сходить в туалет. Кроме того, администрация спецприемника отказалась принимать женщин. «Новая газета», в свою очередь, сообщила, что спецприемник уже заполнен.