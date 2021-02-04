В Конгресс США внесли проект санкций против российских чиновников из-за Навального

от Демократической и Республиканской партий внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект (.pdf), предусматривающий введение санкций против чиновников из России «за злонамеренную деятельность». Заявление об этом опубликовано на сайте республиканца Марко Рубио.

Законопроект предусматривает точечные санкции против российских официальных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

Законопроект предусматривает санкции в отношении людей, причастных к , а также использования химического оружия из группы «Новичок» на территории России. Кроме того, авторы проекта требуют освободить Навального и других политических заключенных, подготовить доклад об убийстве Бориса Немцова и доклад «о личном богатстве Владимира Путина и его семьи», а также призвать Германию отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2».

Предложенный законопроект повторяет большинство положений аналогичного законопроекта, внесенного в Конгресс в сентябре 2020 года.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. После этого многие европейские и американские политики и дипломаты потребовали освободить Навального.