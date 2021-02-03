Что говорят в новостях на федеральных каналах

Алексей Навальный получил не новый приговор и не ужесточение приговора, это логичное лишение подсудимого привилегии отбывать наказание в облегченной форме. Это рядовой случай в юридической практике, решение суда в нее полностью укладывается — в 2019 году условный срок заменяли на реальный 11 тысяч раз. В суде выяснилось, что Навальный был единственным человеком в России, который имел два условных срока одновременно. При этом он десятки раз не являлся на регистрацию по месту жительства, которую должен был приходить два раза в месяц. В Общественной палате решение суда назвали соответствующим букве закона и ожидаемым. По словам прокурора Екатерины Фроловой, Замоскворецкий суд, который ранее приговорил Навального к условному сроку, проявил беспрецедентное снисхождение, а Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) должна была направить ходатайство в суд об изменении меры отбывания наказания гораздо раньше.

За основу взяты сюжеты из программы «Сегодня» на НТВ 2 февраля в 23:00 и сюжет из программы «Вести» на «России 1» 3 февраля в 11:00

Что говорила прокурор Екатерина Фролова в суде

Решения об удовлетворении требований ФСИН о замене условного срока на реальный за 2020 год были приняты более 11 тысяч раз. Навальный — единственное лицо в РФ, которое получило привилегию и приговорено к двум условным срокам. То есть суд проявил беспрецедентную снисходительность. Несмотря на проявленный судом гуманизм, Навальный совершал неоднократно нарушения. В связи с чем УФСИН уже обращалось в 2017 году в Симоновский суд и был продлен испытательный срок на один год, хотя уже были основания заменить его на реальный. Установлено, что Навальный злостно уклонялся от возложенных на него обязанностей, игнорировал требования закона. Предлагаю вынести представление начальнику 15 филиала УФСИН из-за ненадлежащего наблюдения за Навальным.

Как судили Навального

Руководствуясь принципами гуманизма Навального отправили в колонию. Вот как суд принимал решение, которое войдет в историю. Репортаж Кристины Сафоновой

Как судили Навального

Руководствуясь принципами гуманизма Навального отправили в колонию. Вот как суд принимал решение, которое войдет в историю. Репортаж Кристины Сафоновой

Фото в анонсе: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС / Scannpix / LETA