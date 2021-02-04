Правозащитники потребовали завести дело на полицейских по «ковидной» статье. Такое же расследуют против оппозиционеров

Правозащитный фонд потребовал возбудить уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК) в отношении полицейских, создавших угрозу массового заболевания участников протестных акций.

Соответствующее заявление правозащитники направили в Следственный комитет. В фонде насчитали как минимум семь фактов нарушения санитарных норм в автозаках, где содержались задержанные участники акций протеста 23 и 31 января.

В автозаках не соблюдалась социальная дистанция, не было создано условий для мытья и дезинфекции рук, задержанным не выдавали маски и перчатки, не выявлялись среди задержанных лица с признаками инфекционных заболеваний. Таким образом, условия содержания задержанных грубо нарушали все применяемые к данной ситуации предписания, что создавало реальную угрозу массового заболевания задержанных.

Против протестующих возбуждают уголовные дела за нарушение «санитарных правил». При этом представители власти сами грубо нарушают санитарные предписания.

После акций 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального правоохранительные органы возбудили не менее 40 уголовных дел в отношении протестующих, в том числе по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении полицейских и нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По последнему делу под домашним арестом находятся сотрудники Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Олег Степанов, брат Алексея Навального Олег, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.