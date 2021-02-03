В Москве задержали журналисток The Bell и «Важных историй»

В Москве силовики задержали сотрудниц The Bell Леру Позычанюк, Анастасию Стогней и журналистку «Важный историй» Екатерину Аренину. Об этом сообщили «Важные истории».

К задержанным выехал адвокат «Правозащиты Открытки» Гаджи Алиев.

Позычанюк рассказала «МБХ медиа», что она и ее коллеги были в толпе людей, которых силовики окружили, прижали к стене и развели по двум автозакам. «Сейчас нас везут в какое-то ОВД, мы пока не знаем, в какое», — добавила Позычанюк.

2 февраля суд в Москве отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге.

По последним данным «ОВД-Инфо», 2 февраля в связи с вынесением приговора Навальному в Москве, Петербурге и других городах задержали 679 человек. В Москве людей задерживали не только на вечерней акции протеста, но и днем возле суда.