Суд в Москве арестовал школьника на семь суток за участие в акции протеста

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал на семь суток ученика 11 класса за участие в акции протеста в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Издание не уточняет, на какой из акций — 31 января или 2 февраля — был задержан школьник.

Прянишников отметил, что не знает, целенаправленно ли школьник пришел на акцию или был задержан случайно. Суд признал подростка виновным по административной статье об участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи транспортной инфраструктуре (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ).

В суде в комментарии РИА Новости подчеркнули, что арестованному подростку 18 января исполнилось 18 лет. При этом там затруднились сказать, учится ли он в школе.

Также 3 февраля Тимирязевский суд оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирии — по той же статье, что и школьника. Аналогичное дело в отношении гражданина Франции будет рассматриваться 4 февраля. По их словам, они не участвовали в акциях протеста и оказались на месте событий случайно.