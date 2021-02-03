На акции протеста в Москве омоновец ударил дубинкой по голове журналиста в жилете «Пресса». Росгвардия начала проверку

Росгвардия решила провести служебную проверку и оценить действия омоновца, который ударил дубинкой ведущего ютьюб-канала Real View Федора Худокормова на акции протеста в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Омоновец ударил 19-летнего Худокормова, когда тот снимал на видео, как полиция и Росгвардия разгоняют протестующих в Дмитровском переулке. Журналист был с видеокамерой в руках, на нем был жилет «Пресса». В какой-то момент один из омоновцев напал на Худокормова, после чего тот с криками упал на землю, следует из записи телеграм-канала «Avtozak Live».

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После случившегося Худокормов пожаловался на тошноту и головокружение. Он сообщил журналистам, что обратится в полицию с жалобой на действия омоновца.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал нападение на журналиста в жилете «Пресса» «абсолютно недопустимой ситуацией». «Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал он.

Акции протеста в Москве и других городах России начались вечером 2 февраля после того, как суд заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.

На акциях протеста в России, по данным «ОВД-Инфо», задержали по крайней мере 1408 человек, из них 1145 в Москве, еще 248 в Петербурге. В ходе протестной акции в Москве полиция задержала несколько сотрудников СМИ, в том числе журналисток The Bell Анастасию Стогней и Валерию Позычанюк, а также журналистку «Важных историй» Екатерину Аренину (ночью их отпустили без протоколов).

Днем 2 февраля сообщество независимых российских медиа «Синдикат-100», объединяющее более 30 изданий, потребовало, чтобы российские власти прекратили мешать профессиональной деятельности журналистов и остановили преследования в отношении сотрудников СМИ, выполняющих свою работу на акциях протеста.