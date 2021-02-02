Мы требуем немедленно освободить всех журналистов, задержанных во время работы на митингах Заявление сообщества независимых СМИ «Синдикат-100»

Мария Сивохина / Коммерсантъ

Сообщество независимых российских медиа требует от руководителей МВД и Росгвардии немедленно прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и остановить преследования в отношении журналистов, выполняющих свою работу.

Мы напоминаем не только руководителям, но и рядовым сотрудникам этих ведомств, что в законе «О средствах массовой информации» (статья 47 «Права журналиста») прямо указано право журналиста посещать места массовых скоплений граждан.

Несмотря на это, во время проходящих в стране массовых протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга. К журналистам применяли физическую силу: корреспондента «Новой газеты» Елизавету Кирпанову сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове, несколько ударов дубинкой получила корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова, удар пришелся на телефон Алены Истоминой из NGS.RU во время проведения съемки. Есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применения электрошокера.

Журналисты практически каждого издания «Синдиката-100» во время своей работы в эти дни столкнулись с противодействием правоохранительных органов во многих городах России. Независимый Профсоюз журналистов зафиксировал 180 случаев нарушения прав журналистов за 23 и 31 января. И эта практика продолжается — сегодня вновь на улицах Москвы задерживают журналистов, несмотря на опознавательные жилеты «Пресса», наличие редакционных удостоверений и редакционных заданий.

Такие действия являются нарушением закона и подпадают под «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» с использованием служебного положения.

Мы требуем соблюдения закона и немедленного освобождения всех журналистов, задержанных во время освещения протестных акций. Давление властей на СМИ недопустимо.