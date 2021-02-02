ВШЭ расторгла договор с преподавательницей, арестованной за ретвит о митинге в поддержку Навального

НИУ ВШЭ расторгла договор с приглашенной преподавательницей Анной Велликок, которую арестовали на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Алексея Навального, сообщает студенческое издание HSE Press.

В пресс-службе вуза уточнили, что Велликок не была штатной сотрудницей и была приглашена по гражданско-правовому договору для чтения короткого курса студентам магистратуры. Ее занятия были запланированы на 3, 4, 10 и 11 февраля. Из-за административного ареста Велликок не сможет провести свои семинары, а перенести их не получается «в силу интенсивности учебного плана», заявили в ВШЭ.

30 января Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток Анну Велликок, подругу сотрудника Георгия Албурова, признав ее виновной в организации митинга 23 января в поддержку Навального. Поводом послужил ее ретвит поста Албурова о митинге.

23 и 31 января по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального, которого поместили в СИЗО «Матросская тишина» после возвращения из Германии, где он лечился от ядом «Новичок».

По итогам первой волны митингов задержали более четырех тысяч человек, по итогам второй — более 5,6 тысяч человек. Правоохранительные органы возбудили четыре десятка уголовных дел, среди них — о применении насилия в отношении представителей власти, о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, хулиганстве и приведении в негодность транспорта и дорог.

Летом 2020 года ВШЭ не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями в рамках «реорганизации» университета. Как рассказывал преподаватель Школы философии Виктор Горбатов, из вуза собирались уволить оппозиционно настроенных преподавателей, которых включили в список «неблагонадежных» сотрудников. В ВШЭ в ответ заявляли, что не ведут «никаких черных списков» преподавателей. После этого бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет».