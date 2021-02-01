Заседание по делу Навального перенесли в здание Мосгорсуда. Политика привезут в суд из СИЗО

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля. Об этом «Медузе» рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Заседание перенесли в Мосгорсуд из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ, объяснила она. Судебное заседание пройдет в апелляционном корпусе суда.

Алексея Навального планируют доставить на заседание суда, сообщила «Медузе» Ульяна Солопова.

ФСИН России требует отменить условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, назначенное Алексею Навальному по делу «Ив Роше», и назначить ему реальный срок. Генпрокуратура поддержала требование ФСИН.

Алексея Навального задержали 17 января после возвращения из Германии, где он лечился после отравления, предположительно ядом из группы «Новичок». 18 января Химкинский городской суд отправил политика под стражу в СИЗО «Матросская тишина». Московский областной суд отказался отменить решение Химкинского суда.

В поддержку Алексея Навального 23 и 31 января в Москве, Петербурге и еще более чем 100 городах России прошли акции протеста. Митинги закончились массовыми задержаниями, правоохранительные органы применяли против протестующих дубинки, электрошокеры, а также грозили им табельным оружием.

На 2 февраля, когда Симоновский суд Москвы будет рассматривать дело Навального на выездном заседании, также запланированы протестные выступления.