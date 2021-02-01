Генпрокуратура поддержала требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальный

Генеральная прокуратура России посчитала законной и обоснованной позицию ФСИН, настаивающей на том, чтобы заменить политику Алексею Навальному условное наказание по на реальное.

В ведомстве заявили, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный много раз не приходил на регистрацию во ФСИН, а после за октябрь-декабрь ни разу не явился в инспекцию. Кроме того, отметили в прокуратуре, в июне Навальный стал фигурантом уголовного , которое сейчас рассматривает суд.

По делу «Ив Роше» Алексею Навальному назначили три с половиной года условного срока. Испытательный срок у него истек 29 декабря 2020 года. Когда Навальный находился в Германии, ФСИН требовала, чтобы он явился в ведомство 29 декабря, а, когда этого не произошло, объявила политика в розыск. В январе 2021 года ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене Навальному условного срока на реальный.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию из Германии. На следующий день суд Химок на выездном заседании в отделе полиции, где находился Навальный, продлил срок его задержания на 30 дней. Политика отправили в СИЗО «Матросская тишина», вышестоящий суд отказался отменить это решение. Заседание суда по ходатайству ФСИН назначили на 2 февраля.