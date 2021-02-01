В России вступил в силу закон, обязывающий соцсети искать и блокировать информацию о несогласованных митингах

1 февраля в России вступили в силу поправки к закону «Об информации…», которые обязывают социальные сети с ежедневной аудиторией 500 тысяч пользователей из России мониторить и блокировать противоправную информацию.

Соцсети должны добровольно блокировать:

порнографические материалы с изображением несовершеннолетних,

информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий,

сведения о способах изготовления и использования наркотиков,

информацию о способах совершения самоубийства и призывы к нему,

рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино,

информацию, которая в неприличной форме выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ,

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Помимо этого соцсети обязали «не допускать», чтобы на их страницах размещали сведения, составляющие государственную тайну, призывы к терроризму или оправдание террористической деятельности, экстремистские материалы, а также пропаганду порнографии, культа насилия и жестокости, материалы с нецензурной бранью и дискриминационную информацию.

Закон не предусматривает никакого наказания для тех, кто откажется это делать. Авторы закона рассчитывали, что соцсети станут добровольно выполнять эти требования. Один из авторов документа, депутат-единоросс Сергей Боярский отмечал, что инициатива не направлена на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях.

В январе вступил в силу другой закон, согласно которому соцсетям грозят высокие штрафы в размере от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей за отказ удалить . Штрафы за повторный отказ удалить такую информацию составляют от 10 до 20% выручки компаний, из-за чего YouTube и Facebook теоретически грозят штрафы на миллионы или миллиарды долларов.

На фоне массовых акций протеста, прошедших в России 23 и 31 января из-за задержания политика Алексея Навального, Роскомнадзор пообещал оштрафовать Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube из-за того, что они не удалили «противоправные призывы» к «участию в несанкционированных публичных мероприятиях». Также ведомство грозило штрафами и блокировками за «завышенные» оценки численности протестующих.