Матери 11-летней девочки, задержанной на митинге в Петербурге, пригрозили уголовным делом и ограничением родительских прав

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова инициирует рассмотрение вопроса об ограничении родительских прав матери 11-летней девочки, которая в одиночку посещала акцию протеста в Санкт-Петербурге.

ГУ МВД Петербурга вечером 31 января сообщило о том, что на акции была обнаружена и доставлена в отдел 11-летняя девочка. Она была без родителей; полицейские выяснили, что она живет в поселке Токсово Ленинградской области в 20 километрах от Петербурга, и связались с ее матерью, которая позже забрала девочку.

По данным детского омбудсмена, девочка говорила учителю в школе, что хочет пойти на митинг, после чего школа уведомила ее мать, но та «никаких мер воспитательного воздействия не приняла, сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности», пишет ТАСС.

В пресс-службе уполномоченного считают, что такие действия со стороны матери говорят о «неадекватной оценке ситуации» и могут быть квалифицированы по уголовной статье о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетнего.