Капитан Том Мур, собравший для британских врачей больше 30 миллионов фунтов во время пандемии, попал в больницу с коронавирусом

100-летний ветеран Второй мировой войны, капитан Том Мур, собравший почти 33 миллиона фунтов стерлингов для британских врачей во время пандемии, заразился коронавирусом. Об этом сообщила его дочь Ханна Ингрэм-Мур.

По ее словам, в последние несколько недель ее отец лечился от пневмонии, а на прошлой неделе его тест на коронавирус показал положительный результат. 31 января его положили в больницу из-за проблем с дыханием.

Ханна Ингрэм-Мур подчеркнула, что ее отец находится в обычной больничной палате, а не в отделении интенсивной терапии.

Представитель семьи Мур заявил BBC News, что капитан Мур пока не сделал прививку от коронавируса из-за лечения от пневмонии.

«Вы вдохновили всю нацию, и я знаю, что мы все желаем вам полного выздоровления», — обратился к капитану Муру премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Выздоровления ветерану также пожелал министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

В апреле 2020 года семья капитана Тома Мура запустила от его имени кампанию по сбору средств для службы здравоохранения Великобритании. В обмен на пожертвовании 99-летний ветеран пообещал 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится 100 лет. Капитану Муру нужно было регулярно ходить после операции по частичной замене тазобедренного сустава.

Семья Мур планирована собрать только тысячу фунтов. Но инициатива привлекла такое внимание прессы, что эта сумма была собрана за день. За несколько месяцев капитан Мур собрал для британских врачей почти 33 миллиона фунтов стерлингов. На 100-летний юбилей ветерану прислали 140 тысяч открыток, а над его домом прошел воздушный парад.

В июле 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила капитана Мура в рыцари.