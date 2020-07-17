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Елизавета II посвятила в рыцари ветерана Второй мировой Тома Мура. Он собрал более 30 миллионов фунтов пожертвований для врачей
14:37, 17 июля 2020
Источник: Meduza
Королева Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Мур стал известен после того, как в марте 2020 года начал сбор пожертвований для Национальной службы здравоохранения — в обмен на пожертвования ветеран, восстанавливавшийся после операции на тазобедренном суставе, пообещал 100 раз обойти свой сад до своего столетия. К своему дню рождения Муру удалось собрать более 30 миллионов фунтов стерлингов.
Chris Jackson / PA / Scanpix / LETA
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