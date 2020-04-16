99-летний ветеран Второй мировой войны собрал для британских врачей 13 миллионов фунтов стерлингов. С помощью ежедневных прогулок по саду

Peter Cziborra / Reuters / Scanpix / LETA

Уроженец английского графства Йоркшир Том Мур был призван в армию в 1940 году. Капитан Мур служил в Индии и Мьянме, которые тогда были колониями Британской империи, а после возвращения на родину работал инструктором в военном училище. В последние годы он живет в графстве Бедфордшир вместе с дочерью, зятем и двумя внуками. 30 апреля ветерану исполнится 100 лет.

Недавно Муру сделали операцию по частичной замене тазобедренного сустава. Теперь он восстанавливается после нее, и ему нужно каждый день ходить. В начале апреля дочь капитана Ханна Ингрэм-Мур предложила ему совместить реабилитацию с кампанией по сбору средств для Национальной службы здравоохранения. Мур позднее объяснял, что согласился, потому что врачи и медсестры прекрасно заботились о нем во время лечения перелома.

9 апреля семья капитана Мура запустила от его имени кампанию по сбору средств для службы здравоохранения на платформе JustGiving. В обмен на пожертвования ветеран пообещал 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится 100 лет. Как подсчитала «Би-би-си», общая дистанция, которую он обязался преодолеть, составляла 2,5 километра.

Сначала своей целью капитан Мур поставил сбор всего 1000 фунтов. Но его инициатива сразу привлекла такое внимание прессы, что эту сумму удалось собрать уже к 10 апреля. Ветеран повысил цель до 100 тысяч фунтов (достигнута 11 апреля), потом — до 250 тысяч (достигнута 12 апреля), потом — до миллиона (достигнута 14 апреля). Платформа JustGiving заявила, что это их самая успешная благотворительная кампания, и сама пожертвовала на нее 100 тысяч фунтов.

Пользователи соцсетей (среди них путешественник и телеведущий Беар Гриллс, бывший игрок футбольного клуба «Арсенал» Тони Адамс и гольфист Джастин Роуз), хвалили капитана Мура за стойкость и называли его героем. Ветерана публично поблагодарил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. «Капитан Том, вы вдохновляете всех нас!» — сказал министр. На тот момент инициатива капитана Мура собрала уже восемь миллионов фунтов.

16 апреля Мур выполнил обещание — обошел свой сад на ходунках 100 раз. На его прогулке в этот день дежурил почетный караул из военнослужащих Йоркширского полка. «Я никогда не думал, что буду участвовать в такой церемонии», — сказал ветеран. К тому моменту он собрал больше 12 миллионов фунтов. Но после завершения задания сбор денег не остановился. Благотворительная кампания привлекла уже более 13 миллионов фунтов от почти 700 тысяч человек.

В разговоре c «Би-би-си» Мур назвал собранную сумму денег фантастической. «Когда мы все это начинали, то даже не могли представить, что получим подобную реакцию. Это показывает, как высоко наши люди ценят Национальную службу здравоохранения», — заявил капитан Мур телеканалу ITV. Он добавил, что чувствует себя отлично и готов сделать еще 100 кругов по саду до дня рождения.

Между тем, 8-летняя девочка из Уэльса Риган Дэйвис запустила флешмоб по созданию «виртуальных поздравительных открыток» к 100-летнему юбилею капитана Тома. Участники флешмоба — дети со всей Великобритании. Они фотографируются с открытками, которые сами нарисовали для ветерана. Впрочем, эти открытки существуют не только в виртуальном формате — их присылают и домой капитану Муру.

Ольга Корелина